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  • Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья»

Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья»

3 апреля 2022, 16:47
15

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Единственный мяч на 45+6 минуте с пенальти забил Даниил Фомин.

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»… Тут нечего говорить.

В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всe возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», – сказал Хохлов.

  • «Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.
  • Хохлов сейчас в футболе не работает.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Хохлов Дмитрий
Комментарии (15)
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житель СПб
1648995148
Да, это не спорт, а бесправие.
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Ганнибал Лектор
1648995488
Жаль Краснодар... Динаме позор
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senador
1648996050
Жена Степашина судила(или муж?).....
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alex1951
1648996295
Может судья и накосячил,но...... Однако он не самый,самый.......типа истина в последней инстанции... Существует же право опротестовать, или в Краснодаре грамотных не осталось?
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portero
1649000102
Подлицаи начали работу с судейками!!!!
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Борисыч1
1649000470
И кто-то ещё называл Хохлова Динамовцем. Лично я никогда ему не верил. С тех пор как Сёмин притащил его в Динамо и Хохлов бегал с тетрадкой за Кобелевым, записывая его тренерские хитрости. И успешно того же Кобелева и подсидел потом.
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Garrincha58
1649000475
тянут на первое место что тут непонятного
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моэм
1649001348
Тренер Краснодара будет молчать ... потому что он ещё не заработал достаточно денег на штрафы как Слуцкий ...интересно только одно , когда наконец с судей снимут не подверженного критике статус СВЯТОГО ???
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Кузьмич на трибуне
1649007144
Искренне жаль Краснодар и его болельщиков. В осеннем отрезке трижды судьи лишали быков заслуженных голов, назначали не заслуженные пенальти, и вот опять . Ну типа нам только периферийных клубов первой пятёрке не хватает. Мало того , что Сочи лезет на пьедестал, так тут ещё и быки мешаются.
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FanatSerj
1649007282
Зато с ЦСКА судья Динамо 10--м оставил и даже не оставил шанса Динамо на второй тайм, хорошо что хоть судейство не в одну сторону, в прошлый раз вон Краснодару со Спартаком помогли.
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