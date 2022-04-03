Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья»

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Единственный мяч на 45+6 минуте с пенальти забил Даниил Фомин.

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»… Тут нечего говорить.

В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всe возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», – сказал Хохлов.

«Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.

«Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.

Хохлов сейчас в футболе не работает.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку