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Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья»

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Единственный мяч на 45+6 минуте с пенальти забил Даниил Фомин.

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»… Тут нечего говорить.

В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всe возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», – сказал Хохлов.

  • «Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.
  • Хохлов сейчас в футболе не работает.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +61227

    portero 1 минуту назад

    Подлицаи начали работу с судейками!!!!

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    Рейтинг: +11

    rzfxgsk 28 минут назад

    а чему Краснодар удивляется? бумеранг за несправедливый пенальти в матче со Спартаком! :)... а если серьезно, то судейство в нашем чемпионате просто безобразнейшее... и с каждом годом такое ощущение, что оно всё хуже и хуже...

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    Рейтинг: +4694

    neim 45 минут назад

    Дима, можешь не напрягаться. Если Шварц даже и уйдет летом из команды, то тебе по любому там ничего не светит, ибо результаты и качество игры этой команды и твоего Динамо, не сопоставимы даже близко !

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    Рейтинг: +10595

    alex1951 1 час назад

    Может судья и накосячил,но......
    Однако он не самый,самый.......типа истина в последней инстанции...
    Существует же право опротестовать,
    или в Краснодаре грамотных не осталось?

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    Рейтинг: +14112

    ilichkadr > alex1951 1 час назад

    Ну, и? Опротестовали и переиграли игру?

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    Рейтинг: +258

    мусорск > ilichkadr 50 минут назад

    нужно переигрывать, две результативные ошибке, а судей на полиграф. деньги найти , но мусора ведь состряпают как надо, забыл чья команда.

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    Рейтинг: +14112

    ilichkadr > мусорск 45 минут назад

    Я к тому, что никто переигрывать не будет. Не та ситуация...... не чемпионство, не выход в еврокубки(туда мы вряд ли попадём в ближайшее время) и т.д.
    Максимум, что можно ожидать от департамента судейства, так это лишение последующих нескольких игр.

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    Рейтинг: +65

    senador 1 час назад

    Жена Степашина судила(или муж?).....

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    Рейтинг: +14112

    ilichkadr > senador 1 час назад

    Не, его невестка.

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    Рейтинг: +5955

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Жаль Краснодар... Динаме позор

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    Рейтинг: +14935

    житель СПб 1 час назад

    Да, это не спорт, а бесправие.

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