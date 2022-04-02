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«Уфа» может отказаться от выкупа Урунова у «Спартака»

2 апреля 2022, 12:45
7

Будущее полузащитника Остона Урунова остается неопределенным.

«Уфа», арендовавшая в августе 21-летнего футболиста у «Спартака», может отказаться от выкупа прав на него.

Главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов сомневается в перспективах хавбека.

  • В этом сезоне Урунов провел 10 матчей, голевыми действиями не отличался.
  • Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
  • Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон
Комментарии (7)
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Solist345345
1648893294
Газизов лично выкупит
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R_a_i_n
1648895151
Господи, я думал его нет у нас уже...
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maygli
1648896627
Кроме ЦУМа, он никому не нужен.
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BarStep
1648898043
прикольных ход Газизова.. А что скажет на это начальник пиаротдела Спартака Салихова?)
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алдан2014
1648903775
Типа он Уфе был когда то нужен. Газизов со своим неликвидом трясется,типа новый Месси. А все вокруг дурачки
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