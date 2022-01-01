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«Уфа» может отказаться от выкупа Урунова у «Спартака»

Будущее полузащитника Остона Урунова остается неопределенным.

«Уфа», арендовавшая в августе 21-летнего футболиста у «Спартака», может отказаться от выкупа прав на него.

Главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов сомневается в перспективах хавбека.

  • В этом сезоне Урунов провел 10 матчей, голевыми действиями не отличался.
  • Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
  • Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +4552

    алдан2014 4 минуты назад

    Типа он Уфе был когда то нужен. Газизов со своим неликвидом трясется,типа новый Месси. А все вокруг дурачки

    0
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    Рейтинг: +6710

    BarStep 1 час назад

    прикольных ход Газизова..

    А что скажет на это начальник пиаротдела Спартака Салихова?)

    0
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    Рейтинг: +5759

    maygli 2 часа назад

    Кроме ЦУМа, он никому не нужен.

    0
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    Рейтинг: +6953

    R_a_i_n 2 часа назад

    Господи, я думал его нет у нас уже...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +527

    Solist345345 2 часа назад

    Газизов лично выкупит

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    Рейтинг: +1815

    LOKOfanatik19 > Solist345345 2 часа назад

    Он стремится заработать, а не терять активы.

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    Рейтинг: +4552

    алдан2014 > LOKOfanatik19 3 минуты назад

    Заработать на Круглые? Не смешите. Его уровень во дворе гонять

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