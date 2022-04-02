«Уфа» может отказаться от выкупа Урунова у «Спартака»

Будущее полузащитника Остона Урунова остается неопределенным.
«Уфа», арендовавшая в августе 21-летнего футболиста у «Спартака», может отказаться от выкупа прав на него.
Главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов сомневается в перспективах хавбека.
- В этом сезоне Урунов провел 10 матчей, голевыми действиями не отличался.
- Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
- Сумма его выкупа – 1 миллион евро.
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Источник: Metaratings