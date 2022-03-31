Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Бакаева: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Зелимхану не идут»

Агент Бакаева: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Зелимхану не идут»

31 марта 2022, 22:48
2

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, опроверг информацию о возобновлении переговоров с клубом о продлении контракта.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакие переговоры по Бакаеву не идут.

Хочется добавить – к сожалению. Но воздержусь, сейчас отношусь к этому с пониманием, никто не знает, какой будет русский футбол в ближайшем будущем.

Так же чушь – утверждения о том, что кто-то за, кто-то против.

Главный фокус для Зелимхана – это как можно удачнее провести каждый следующий матч, хорошо закончить сезон за «Спартак». Он сконцентрирован только на этом, а в конце мая все будет яснее.

Меня видели в офисе «Спартака»? Да, я был там, мы обсуждали совсем другие вопросы, тема продления не поднималась. У меня рабочие отношения с менеджментом «Спартака», люди производят очень позитивное профессиональное впечатление», – сказал Ткаченко.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 30 июня.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России 6
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива» 3
Бакаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча» 18
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1648783909
Возникает ощущение что в Спартаке сознательно проводится политика по ослаблению команды. Избавление от лучших - Понсе, Айртона, на очереди Бакаев. Зачем? непонятно..
Ответить
zigbert
1648816018
Да уж вообще похоже на "затяжной прыжок". Ваноли вроде бы не против оставить Бакаева.
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
1
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
1
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
24
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+