Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Агент Бакаева: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Зелимхану не идут»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, опроверг информацию о возобновлении переговоров с клубом о продлении контракта.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакие переговоры по Бакаеву не идут.

Хочется добавить – к сожалению. Но воздержусь, сейчас отношусь к этому с пониманием, никто не знает, какой будет русский футбол в ближайшем будущем.

Так же чушь – утверждения о том, что кто-то за, кто-то против.

Главный фокус для Зелимхана – это как можно удачнее провести каждый следующий матч, хорошо закончить сезон за «Спартак». Он сконцентрирован только на этом, а в конце мая все будет яснее.

Меня видели в офисе «Спартака»? Да, я был там, мы обсуждали совсем другие вопросы, тема продления не поднималась. У меня рабочие отношения с менеджментом «Спартака», люди производят очень позитивное профессиональное впечатление», – сказал Ткаченко.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 30 июня.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ») 18
Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен» 13
Ткаченко: «Шли позитивные разговоры с европейскими клубами по Бакаеву. Сейчас это невозможно» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

31.03.2022 22:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11