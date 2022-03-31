Агент Бакаева: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Зелимхану не идут»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, опроверг информацию о возобновлении переговоров с клубом о продлении контракта.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакие переговоры по Бакаеву не идут.

Хочется добавить – к сожалению. Но воздержусь, сейчас отношусь к этому с пониманием, никто не знает, какой будет русский футбол в ближайшем будущем.

Так же чушь – утверждения о том, что кто-то за, кто-то против.

Главный фокус для Зелимхана – это как можно удачнее провести каждый следующий матч, хорошо закончить сезон за «Спартак». Он сконцентрирован только на этом, а в конце мая все будет яснее.

Меня видели в офисе «Спартака»? Да, я был там, мы обсуждали совсем другие вопросы, тема продления не поднималась. У меня рабочие отношения с менеджментом «Спартака», люди производят очень позитивное профессиональное впечатление», – сказал Ткаченко.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 30 июня.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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