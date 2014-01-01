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«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ»)

«Спартак» вернулся к переговорам о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

По информации «Матч ТВ», главный тренер команды Паоло Ваноли выступает за продление контракта 25-летним футболистом. Итальянца полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.

Против продления соглашения с полузащитником выступают спортивный директор клуба Лука Каттани и супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

  • Бакаев – спартаковский воспитанник.
  • Его контракт истекает летом.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 17 матчей, 3 голевых паса.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15040

    Cleaner 11 секунд назад

    А Баба Яга(Зарема) против!!!...)))

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    Рейтинг: +1697

    mahan 5 минут назад

    Бакаева надо оставлять, и давать ему больше игрового времени.

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    Рейтинг: +4545

    алдан2014 7 минут назад

    Хотелось бы спросить Зарему насчёт её любимчика Ларссона,он,что забил играть?

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