«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ»)

«Спартак» вернулся к переговорам о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

По информации «Матч ТВ», главный тренер команды Паоло Ваноли выступает за продление контракта с 25-летним футболистом. Итальянца полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.

Против продления соглашения с полузащитником выступают спортивный директор клуба Лука Каттани и супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Бакаев – спартаковский воспитанник.

Его контракт истекает летом.

В сезоне РПЛ у Бакаева 17 матчей, 3 голевых паса.

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