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  • «Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ»)

«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ»)

31 марта 2022, 16:04
16

«Спартак» вернулся к переговорам о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

По информации «Матч ТВ», главный тренер команды Паоло Ваноли выступает за продление контракта с 25-летним футболистом. Итальянца полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.

Против продления соглашения с полузащитником выступают спортивный директор клуба Лука Каттани и супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

  • Бакаев – спартаковский воспитанник.
  • Его контракт истекает летом.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 17 матчей, 3 голевых паса.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Ваноли Паоло
Комментарии (16)
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алдан2014
1648732064
Хотелось бы спросить Зарему насчёт её любимчика Ларссона,он,что забил играть?
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mahan
1648732205
Бакаева надо оставлять, и давать ему больше игрового времени.
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NewLife
1648733418
Если деньги есть, тренер говорит - нужно, спорт директор выполняет, Зарема курит в сторонке, и никаких против.
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zigbert
1648734040
Для Спартака будет ошибкой уход Бакаева.
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Челнинец
1648734189
в новых реалиях нельзя разбрасываться такими игроками, подписать обязательно)
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SPACE TRUCKIN
1648734943
Ваноли не рад уже,что связался с клубом,где рулит подружка хозяина...((
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jek718875
1648735802
Я буду выдвигать ЗАРЕМУ на должность президента ФИФА
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Валерий2705
1648741999
А на какой должности Зарема в сраптаке? И почему она против Бакаева, опять гороскоп всему виной наверное.
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Solist345345
1648744176
А чем Каттани он уже не угодил? По мне, так Бакаев самый полезный игрок Спартака в весенней части чемпионата.
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portero
1648750694
Зарема главная в оценке мужиков в Спартаке???
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