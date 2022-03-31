«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление, Каттани и Зарема – против («Матч ТВ»)

«Спартак» вернулся к переговорам о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
По информации «Матч ТВ», главный тренер команды Паоло Ваноли выступает за продление контракта с 25-летним футболистом. Итальянца полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.
Против продления соглашения с полузащитником выступают спортивный директор клуба Лука Каттани и супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
- Бакаев – спартаковский воспитанник.
- Его контракт истекает летом.
- В сезоне РПЛ у Бакаева 17 матчей, 3 голевых паса.
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Источник: «Матч ТВ»