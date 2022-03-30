Гари Невилл: «Думаю, «Манчестер Юнайтед» назначит тен Хага»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сделал прогноз на будущего главного тренера команды. Он видит таковым Эрика тен Хага из «Аякса».
«МЮ» склонен идти по ветру, и ветер дует в сторону тен Хага. Думаю, он будет назначен.
У него хороший и свежий опыт», – сказал Невилл.
- «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
- Команда занимает 6-е место в АПЛ.
- Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».
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Источник: твиттер UtdPlug