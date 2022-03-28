Каррера: «Не представляю, как «Спартаку» заменить Айртона. Он лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном уходе защитника Айртона во «Фламенго».

«Айртон – лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса. Не представляю, как его заменить. Конечно, это огромная потеря для «Спартака», – сказал Каррера.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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