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Каррера: «Не представляю, как «Спартаку» заменить Айртона. Он лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном уходе защитника Айртона во «Фламенго».

«Айртон – лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса. Не представляю, как его заменить. Конечно, это огромная потеря для «Спартака», – сказал Каррера.

  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13252

    NewLife 50 минут назад

    Лучшим Айртон был, когда только появился в Спартаке.

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    Рейтинг: +16351

    Persona_non_Grata > NewLife 46 минут назад

    Он и сейчас не худший в Спартаке, вот только его главный козырь - скорость, сейчас используется меньше, чем при Каррере .

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    Рейтинг: +14943

    Cleaner 1 час назад

    Массимо бредит...(

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    Рейтинг: +16351

    Persona_non_Grata > Cleaner 48 минут назад

    Массимо не был замечен в бредовых высказываниях, в отличии от диванного "эксперта" Cleaner )

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