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Ткаченко: «Шли позитивные разговоры с европейскими клубами по Бакаеву. Сейчас это невозможно»

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко высказался о будущем полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Ранее шли переговоры с Европой.

«Зимой Бака не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно.

Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись

Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», – сказал Ткаченко.

  • Бакаев – спартаковский воспитанник.
  • Летом у него истекает контракт.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 17 матчей, 3 голевых паса.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:07
Комментарии1
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    Рейтинг: +16372

    Garrincha58 1 час назад

    ещё один Миранчук или Кокорин

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