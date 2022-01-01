Языджи, Изидор, Лисакович, Сперцян и Жемалетдинов номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте

толерасты хреновы
лисакович на уровне карающего бога ржд
рифат на пол ноги короче стал от прошлого сезона
сперцян
я промолчу
он видите ли не дождался вызова
и забыли про даню кругового
вот кто прибавил повсеместно
Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста по итогам февраля и марта.
В список претендентов попали пять игроков:
- Юсуф Языджи, ЦСКА – 6 голов в 4 матчах;
- Вильсон Изидор, «Локомотив» – 3 гола и 1 ассист в 3 матчах;
- Рифат Жемалетдинов, «Локомотив» – 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах;
- Виталий Лисакович, «Рубин» – 3 гола и 1 ассиста в 3 матчах;
- Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 3 гола в 3 матчах.
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