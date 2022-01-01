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Языджи, Изидор, Лисакович, Сперцян и Жемалетдинов номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте

Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста по итогам февраля и марта.

В список претендентов попали пять игроков:

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +774

    Беспонтий 43 минуты назад

    толерасты хреновы
    лисакович на уровне карающего бога ржд
    рифат на пол ноги короче стал от прошлого сезона
    сперцян
    я промолчу
    он видите ли не дождался вызова


    и забыли про даню кругового
    вот кто прибавил повсеместно

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    Рейтинг: +4188

    neveldomha 43 минуты назад

    Куда Кругового дели?

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    Рейтинг: +404

    SLADE2019 53 минуты назад

    Или турок, или армянин.

    0
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    Рейтинг: +6828

    vladik12 1 час назад

    Турок, без сомнения.

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