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Газзаев: «Положительно оцениваю решение отклонить предложения по расширению РПЛ и мораторию на вылет»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал отдельные решения, принятые исполкомом РФС в среду.

«Весьма положительно оцениваю решение РФС отклонить предложения клубов по расширению и мораторию. Клубам РПЛ надо выполнять регламент, который принимали в начале сезона.

Очень правильно, что всe будет проходить согласно спортивному принципу. Нужно садиться и обсуждать вопросы о расширении Премьер-лиги после чемпионата.

Если мы оказались в такой изоляции, как сейчас, надо принимать продуманные решения: рассматривать реформы о расширении РПЛ и финансировании клубов, думать, как поступить с легионерами, и многие другие вопросы. Время для этого есть», – сказал Газзаев.

  • Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +21915

    JTherry 4 минуты назад

    Газзаев: "Расширение РПЛ необходимо"... (20.03.22)
    Газзаев: "...положительно оцениваю решение РФС отклонить предложения клубов по расширению и мораторию"... (24.03.22)

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