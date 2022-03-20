Газзаев: «Положительно оцениваю решение отклонить предложения по расширению РПЛ и мораторию на вылет»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал отдельные решения, принятые исполкомом РФС в среду.

«Весьма положительно оцениваю решение РФС отклонить предложения клубов по расширению и мораторию. Клубам РПЛ надо выполнять регламент, который принимали в начале сезона.

Очень правильно, что всe будет проходить согласно спортивному принципу. Нужно садиться и обсуждать вопросы о расширении Премьер-лиги после чемпионата.

Если мы оказались в такой изоляции, как сейчас, надо принимать продуманные решения: рассматривать реформы о расширении РПЛ и финансировании клубов, думать, как поступить с легионерами, и многие другие вопросы. Время для этого есть», – сказал Газзаев.

Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.

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