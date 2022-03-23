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Кроос: «Челси» – самый сложный соперник в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал итог жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанцам достался «Челси».

«Они – действующие чемпионы ЛЧ, так что сложнее соперника быть не может. Едва ли может быть большее препятствие, но мы должны сконцентрироваться на себе.

Наверное, никто не хотел, чтобы «Челси» выпал соперником в четвертьфинале», – сказал Кроос.

  • «Челси» в прошлом плей-офф ЛЧ прошел «Реал».
  • «Реал» в 1/8 финала этого сезона прошел «ПСЖ», «Челси» – «Лилль».
  • Матчи «Реала» и «Челси» состоятся в апреле.

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Источник: твиттер Vince™

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23.03.2022 23:56
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