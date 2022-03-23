«МЮ» вслед за тен Хагом проведет собеседования с Почеттино, Энрике и Лопетеги

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового главного тренера. Впереди у руководства собеседования с тремя потенциальными менеджерами команды.
Речь идет о Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Луисе Энрике (сборная Испании) и Хулене Лопетеги («Севилья»).
- Ранее манчестерцы провели собеседование с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.
- Нынешний менеджер «МЮ» Ральф Рангник летом перейдет на должность консультанта.
- Команда занимает 6-е место в АПЛ.
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