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Дюков: «РФС не рассматривает возможность участия иностранных клубов в чемпионате России»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном приглашении в РПЛ иностранных клубов.

«Мы не рассматриваем возможность участия иностранных клубов в чемпионате России.

Мы являемся членами ФИФА и УЕФА. Если они поддержат данное предложение, мы переформатируем турнир. На данный момент это возможно только при согласии ФИФА и УЕФА, — заявил Дюков.

  • РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов.
  • Со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14871

    Cleaner 2 часа назад

    А Усатый Газзаев пообещал нам совместный чемпионат с Украиной! Дюков, вы там наверху друг с другом договоритесь уже.

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    Рейтинг: +2687

    Enter2006 3 часа назад

    А каких иностранных то, кто пойдет? )) Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан? ))

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