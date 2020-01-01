Дюков: «РФС не рассматривает возможность участия иностранных клубов в чемпионате России»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном приглашении в РПЛ иностранных клубов.

«Мы не рассматриваем возможность участия иностранных клубов в чемпионате России.

Мы являемся членами ФИФА и УЕФА. Если они поддержат данное предложение, мы переформатируем турнир. На данный момент это возможно только при согласии ФИФА и УЕФА, — заявил Дюков.

РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов.

Со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле.

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