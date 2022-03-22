Григорян: «Расширение РПЛ откроет дорогу для тотализатора и всякой нечисти»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян выступил против расширения РПЛ.

«Во-первых, к расширению я отношусь крайне негативно, потому что спортивный принцип полностью отсутствует.

Если говорить в этом же контексте, то немало было сделано РФС для того, чтобы все-таки наш футбол стал чище. Мы понимаем, что наступило время, когда договорные матчи и всякая нечисть подобного рода, не то, чтобы исчезли, мы прекрасно понимаем, что ведется серьезная борьба.

Так вот мы просто-напросто этим расширением откроем прямую дорогу, чтобы у нас был тотализатор, мало того, что люди зарабатывают сумасшедшие деньги, тем более, сейчас, в непростое время, еще у них хватает наглости играть в тотализатор. Ну, на мой взгляд, та работа, которая началась, будет абсолютно обесценена. Мы откроем реально дорогу для всякой нечисти.

Но, в конце концов, неужели это принципиально, чтобы все команды РПЛ остались, сохранили свою прописку? Ну, в чем здесь прикол? Это совершенно будет неверным решением», – сказал Григорян.

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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