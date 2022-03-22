Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

Григорян: «Расширение РПЛ откроет дорогу для тотализатора и всякой нечисти»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян выступил против расширения РПЛ.

«Во-первых, к расширению я отношусь крайне негативно, потому что спортивный принцип полностью отсутствует.

Если говорить в этом же контексте, то немало было сделано РФС для того, чтобы все-таки наш футбол стал чище. Мы понимаем, что наступило время, когда договорные матчи и всякая нечисть подобного рода, не то, чтобы исчезли, мы прекрасно понимаем, что ведется серьезная борьба.

Так вот мы просто-напросто этим расширением откроем прямую дорогу, чтобы у нас был тотализатор, мало того, что люди зарабатывают сумасшедшие деньги, тем более, сейчас, в непростое время, еще у них хватает наглости играть в тотализатор. Ну, на мой взгляд, та работа, которая началась, будет абсолютно обесценена. Мы откроем реально дорогу для всякой нечисти.

Но, в конце концов, неужели это принципиально, чтобы все команды РПЛ остались, сохранили свою прописку? Ну, в чем здесь прикол? Это совершенно будет неверным решением», – сказал Григорян.

  • Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Бабаев – о моратории на вылет из РПЛ: «Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ»
Мостовой – о сборной: «Сахара и сладкого вообще нет. Сауна обязательна» 1
Терюшков: «Легионеры вредят развитию футбола. Они занимают места доморощенных игроков»
Источник: ВсёПроСпорт.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

22.03.2022 21:47
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +130

    Zlatan2718 1 час назад

    Тотализатор? Так футбол в рФ теперь не спрот, а шоу

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    Имя на сайте 1 час назад

    Ранее Ашот Хачатурянц.....Григорян выступил против расширения =======Прикольно.Как будто про армянскую футбольную лигу читаешь.)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11