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Газзаев: «От расширения РПЛ до 18 команд уровень футбола не поднимется»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о поддержанной инициативе увеличить число команд в РПЛ.

«Мы находимся в полной изоляции, для расширения лиги нужно комплексно подойти к решению всех вопросов. Это касается и количества команд, и количества легионеров.

От расширения лиги до 18 команд уровень футбола не поднимется. Тем более если мы находимся в сложной ситуации, когда нет еврокубков, международных соревнований.

Нам надо создать социально-экономический проект для того, чтобы удовлетворить все запросы, чтобы клубы находились в достатке. Сегодня у нас есть возможность вовлечь в систему профессионального футбола как можно больше регионов страны.

Сейчас этот момент мы должны использовать, чтобы уменьшить количество легионеров: три иностранца и восемь российских игроков. Это очень важно, чтобы был рост и мотивация.

А не говорить о том, что если увеличим количество команд, перейдeм на систему «весна-осень», то будем лучше всех в мире. Это же глупости. Надо комплексно подходить ко всем вопросам», – сказал Газзаев.

  • Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 21 минуту назад

    Пес, сбрей усы! До того твоим словам грош цена...(

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    Рейтинг: +23918

    bset 28 минут назад

    Газзаев: От расширения РПЛ до 18 команд уровень футбола не поднимется
    Путин: А я бы расширил
    Газзаев: У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович

    1
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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Раньше когда играл, тренировал, нормальным парнем был, после депутатства мозги у него совсем уехали.

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