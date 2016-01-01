Почеттино – самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1. Его зарплата более чем в три раза выше, чем у ближайшего преследователя

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Франции.

Лидером списка с месячным окладом 1,1 миллиона евро стал Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Второе место делят Хорхе Сампаоли («Марсель») и Кристоф Гальтье («Ницца») с одинаковой зарплатой – 330 тысяч евро в месяц.

Замыкают топ-5 рейтинга Петер Бош из «Лиона» (250 тыс в месяц) и Филипп Клеман из «Монако» (150 тыс в месяц).

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