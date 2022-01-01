Шесть клубов интересуются Дибалой, «Интер» и «Атлетико» – фавориты

У нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы есть варианты продолжения карьеры в Англии, Испании, Италии и Франции.

28-летний футболист интересен «Атлетико», «Интеру», «Барселоне», «ПСЖ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Главными претендентами на аргентинца считаются «Атлетико» и «Интер».

В этом сезоне Дибала забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.

Летом он станет свободным агентом.

Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.

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