«Спартак» попросил КДК наказать Гоцука, нанесшего травму Айртону

«Спартак» обратился в КДК РФС по ситуации со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.

Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.

Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

Московский клуб попросил комитет наказать защитника «Нижнего Новгорода». КДК рассмотрит письмо «Спартака».

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