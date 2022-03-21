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«Спартак» попросил КДК наказать Гоцука, нанесшего травму Айртону

«Спартак» обратился в КДК РФС по ситуации со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

  • Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.
  • Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
  • Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.

Московский клуб попросил комитет наказать защитника «Нижнего Новгорода». КДК рассмотрит письмо «Спартака».

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +60379

    portero 51 минуту назад

    это как Велика наказали за травму Акинфея.... из-за того что требовали крови почитатели...

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    Рейтинг: +14024

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, какое может быть наказание, если судейская бригада никак не отреагировала на явный фол со стороны Гоцука? Надо судейскую бригаду наказывать!

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    Рейтинг: +60379

    portero > ilichkadr 39 минут назад

    я вижу момент по другому, Гоцук выбил мяч и ставит ногу на свободное место(пересматривал с разных ракурсов) (потому что не со всех чётко видно) бразилец заносит свою ногу, под ногу Гоцука в последний момент...

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