«Спартак» попросил КДК наказать Гоцука, нанесшего травму Айртону

это как Велика наказали за травму Акинфея.... из-за того что требовали крови почитатели...
«Спартак» обратился в КДК РФС по ситуации со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
- Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.
- Бразильца после эпизода пришлось заменить из-за травмы.
- Есть мнение, что Иванов должен был удалить Гоцука.
Московский клуб попросил комитет наказать защитника «Нижнего Новгорода». КДК рассмотрит письмо «Спартака».
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