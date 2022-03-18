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«Бавария» – «Вильярреал»: немцы победили в 2 противостояниях с испанскими клубами в плей-офф ЛЧ из 7 последних

«Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с «Вильярреалом». Статистика последних встреч с испанскими командами не в пользу немцев.

«Бавария» из последних семи противостояний плей-офф Лиги чемпионов против испанских команд вышла победителями в двух.

  • В этой выборке из 7 противостояний баварцы уступали «Реалу» (3 раза), «Барселоне» (1 раз) и «Атлетико» (1 раз).
  • Матчи с «Вильярреалом» состоятся в апреле.
  • «Вильярреал» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2009 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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18.03.2022 20:09
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