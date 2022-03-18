«Бавария» – «Вильярреал»: немцы победили в 2 противостояниях с испанскими клубами в плей-офф ЛЧ из 7 последних

«Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с «Вильярреалом». Статистика последних встреч с испанскими командами не в пользу немцев.

«Бавария» из последних семи противостояний плей-офф Лиги чемпионов против испанских команд вышла победителями в двух.

В этой выборке из 7 противостояний баварцы уступали «Реалу» (3 раза), «Барселоне» (1 раз) и «Атлетико» (1 раз).

Матчи с «Вильярреалом» состоятся в апреле.

«Вильярреал» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2009 года.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery