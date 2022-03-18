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  • Гаджиев – о решении CAS: «Маловероятно, что в ближайшее время что-то изменится»

Гаджиев – о решении CAS: «Маловероятно, что в ближайшее время что-то изменится»

18 марта 2022, 19:23
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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев оценил последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он оставил в силе санкции ФИФА в отношении России.

«Надежд практически не было. Понятно, что решение не очень объективное. Маловероятно, что что-то изменится в ближайшее время. Со стыковыми матчами ожидания такие же.

Наше возвращение в мировой и европейский футбол состоится, когда всe нормализуется и наступит стабилизация всех процессов», – сказал кандидат наук Гаджиев.

  • Учебно-тренировочный сбор России, несмотря на санкции, пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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Кузьмич на трибуне
1647629584
Всё изменится и очень даже скоро. Сегодня дедо Джо не смог договорится с дядей Си. Экономика США и Британии катятся в пропасть. (Россия Иран, Китай, Индия ведут активные переговоры по взаиморасчёту минуя банки США и Британии). Как только рычаги правления откажут, так все быстро переобуются. В ФИФА заправляет американский капитал. Американские деньги тают как снег в тёплой воде. Без денег Газпрома уже сегодня ЛЧ осталась без премиальных, и ПСЖ просто тихо слился, понимая, что бабла не будет. А Месси, Неймар, Мбаппе за честь клуба не играют. Если вспомнить , что арабы отказали штатам в поддержке санкций, то и на них могут распространить санкции, а значит ещё несколько дорогих клубов (таких как Челси) могут уйти в историю. В этом году может из
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