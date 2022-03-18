Гаджиев – о решении CAS: «Маловероятно, что в ближайшее время что-то изменится»

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев оценил последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он оставил в силе санкции ФИФА в отношении России.

«Надежд практически не было. Понятно, что решение не очень объективное. Маловероятно, что что-то изменится в ближайшее время. Со стыковыми матчами ожидания такие же.

Наше возвращение в мировой и европейский футбол состоится, когда всe нормализуется и наступит стабилизация всех процессов», – сказал кандидат наук Гаджиев.

Учебно-тренировочный сбор России, несмотря на санкции, пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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