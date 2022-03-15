Рангник: «Роналду очень хорошо сыграл с «Тоттенхэмом». Ждем от него того же в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико».
«Криштиану Роналду хорошо сыграл против «Тоттенхэма» в выходные. Можно даже сказать, очень хорошо. Ждем от него того же во вторник вечером в матче с «Атлетико». Но дело не только в Роналду, а во всей нашей команде.
В первом тайме матча в Мадриде мы показали, каким «МЮ» быть ни в коем случае не должен. Об этом мы много говорили с командой вчера, сегодня напомним об этом снова», – сказал Рангник.
- «МЮ» примет «Атлетико» сегодня, 15 марта, в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.
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Источник: сайт УЕФА