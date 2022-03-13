Ваноли – о Кофрие: «Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал игру защитника Максимилиано Кофрие в матче с «Краснодаром» (1:2). Бельгийский игрок заработал штрафной, после которого Эдуард Сперцян забил гол.

– Как оцените игру Кофрие? В его адрес много критики, особенно когда он получил желтую карточку в матче с «Динамо» на первых секундах.

– Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак». Каждый должен отдавать себя «Спартаку».