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  • Ваноли – о Кофрие: «Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова»

Ваноли – о Кофрие: «Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова»

13 марта 2022, 22:50
6

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал игру защитника Максимилиано Кофрие в матче с «Краснодаром» (1:2). Бельгийский игрок заработал штрафной, после которого Эдуард Сперцян забил гол.

– Как оцените игру Кофрие? В его адрес много критики, особенно когда он получил желтую карточку в матче с «Динамо» на первых секундах.

– Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак». Каждый должен отдавать себя «Спартаку».

  • «Спартак» купил Кофрие летом 2021 года за 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел 12 матчей и сделал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай Кофрие Максимилиано Ваноли Паоло
Комментарии (6)
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BRO_football
1647203889
Сначала Кутепов, потом Рассказов, теперь вот Кофриё. Когда же это спартаковское проклятье центральных защитников закончится, непонятно.
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paracetamol
1647211429
Рассказова надо было убивать сразу, как только он начал косячить в обороне и вся страна хохотала.
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Skull_Boy
1647226997
Какой смысл его гнобить, если его репутация говорит сама за себе еще в Бельгии и перед переходом было еще сказано, что он мудак и косяпор
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Каратель помойников
1647233280
складывается впечатление что позиция проклята) кто бы на ней не играл-все косячат
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