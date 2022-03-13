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Ваноли – о Кофрие: «Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал игру защитника Максимилиано Кофрие в матче с «Краснодаром» (1:2). Бельгийский игрок заработал штрафной, после которого Эдуард Сперцян забил гол.

– Как оцените игру Кофрие? В его адрес много критики, особенно когда он получил желтую карточку в матче с «Динамо» на первых секундах.

– Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак». Каждый должен отдавать себя «Спартаку».

  • «Спартак» купил Кофрие летом 2021 года за 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел 12 матчей и сделал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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13.03.2022 22:50
Комментарии3
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    Рейтинг: +11124

    BRO_football 1 час назад

    Сначала Кутепов, потом Рассказов, теперь вот Кофриё. Когда же это спартаковское проклятье центральных защитников закончится, непонятно.

    0
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    Рейтинг: +14498

    Cleaner 1 час назад

    Кто убил Рассказова? По мне, так только он САМ своей слабой игрой сгубил свою карьеру.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +14498

    Cleaner 1 час назад

    А что Кофрие? Средненький даже по меркам РПЛ игрок...

    0
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