Семин: «Расширение РПЛ – хорошее решение»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поддержал идею увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«Что касается возможного расширения РПЛ до 18 команд, то это хорошее решение. Тем более пока на международной арене мы не играем.

Футбол должен быть, матчей должно быть больше. У нас стадионы соответствуют самым современным требованиям.

Другое дело: многое будет зависеть от того, какие команды попадут», – сказал Семин.

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