Семин: «Расширение РПЛ – хорошее решение»

А где ещё хотя бы 2 команды для РПЛ найти, и качественных игроков в составы? У нас "Ростов" с "Уфой" выживают, а игроков из первенства молодёжных команд после ухода легов все набирать будут. Да и вообще, нафига?
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поддержал идею увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.
«Что касается возможного расширения РПЛ до 18 команд, то это хорошее решение. Тем более пока на международной арене мы не играем.
Футбол должен быть, матчей должно быть больше. У нас стадионы соответствуют самым современным требованиям.
Другое дело: многое будет зависеть от того, какие команды попадут», – сказал Семин.
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