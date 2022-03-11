Тошич: «Сочувствую спортсменам из России. Они имеют право сражаться и радоваться триумфам»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Тобол», поддержал российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

«Я спортсмен и футболист, я совершенно аполитичен и не хочу комментировать какие-либо текущие политические проблемы и конфликт между двумя странами. Меня так воспитывали с малых лет, и я всегда буду отстаивать права спортсменов и нас, футболистов.

Я убежден, что спорт должен быть выше всего остального. Отстраненные спортсмены имеют право сражаться, соревноваться и радоваться своим триумфами. Сейчас у них нет такой возможности, и это, конечно, неприятно.

Мне было хорошо в Москве, ЦСКА – клуб с традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции. Наша работа – продолжать постоянные тренировки.

Я надеюсь, что наступит день, когда всe пройдeт и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху», – цитирует Тошича Novosti.rs.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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