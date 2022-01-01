«Бавария» и «Ливерпуль» – первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам сегодняшних матчей в четвертьфинал вышла «Бавария», выбившая из турнира «Зальцбург» (7:1, 1:1), и «Ливерпуль», обыгравший по сумме двух матчей «Интер» (0:1, 2:0).

Завтра состоятся ответные матчи в парах «Реал» – «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – «Спортинг».

«Интер» нанес «Ливерпулю» первое поражение в 2022 году. Клуб не проигрывал 15 матчей подряд

Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала

Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Зальцбург» – 7:1. У Левандовски рекордно быстрый хет-трик