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«Спартак» и «Динамо» обменялись шутками после дерби

«Спартак» и «Динамо» пошутили друг над другом после очного воскресного матча 20-го тура РПЛ.

«Промес против «Динамо»: 7 голов в 8 матчах! Кажется, у Атлантиды новый король», – говорится в публикации спартаковцев.

«Ждeм на поверхности», – ответили динамовцы, прикрепив турнирную таблицу чемпионата.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Промес забил дальним ударом.
  • Голландец вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

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Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Мостовой: «В первой части сезона «Спартаку» выпала заколдованная монета. Они ничем не хуже «Динамо»

Скопинцев: «Динамо» по силам оформить золотой дубль»

Источник: твиттер «Спартака»

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