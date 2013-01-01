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«Спартак» обыгрывает «Динамо» 2:0 после первого тайма

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 26-й минуте гостей вывел вперед нападающий Шамар Николсон.

Это его дебютный гол в РПЛ.

На 38-й минуте счет 2:0 сделал Квинси Промес.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:56
Комментарии29
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 39 минут назад

    Спартак возвращается

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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 53 минуты назад

    Бомбардир, не пора наложить санкции на чухонцев, западенцев и прочее отребье? Мы остались без международных турниров ,а эти твари здесь

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    Рейтинг: +307

    Best_forever 1 час назад

    этот козел alex1951 скоро будет блеять и бежать без порток в гуманитарный коридор за все провокации здесь

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > Best_forever 44 минуты назад

    BEST , который всегда forever......
    какая же ты ,сопливая дрянь,не видевшая жизни!
    Я лично тебя ,твою рожу бы отрихтовал.....лишь потому ,что такой сопляк, не знает с кем имеет дело! Оскорбляй ,давай, далее.....Сдохнешь на помойке,сами себя сожрете! Потерпи)))

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 1 час назад

    Повторяю: Турнирное положение Динамо не пострадает,
    но обижать Спартак ,в тяжелое время,непозволительно....
    Орлы! Все еще наладится в нашей жизни.....
    Жизнь - это зебра.....чёрная-белая......только без истерии....

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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший > alex1951 1 час назад

    ну ты и козел! кто мясо обижает, чмо чухонское? издеваешься над нашим чемпионатом? В НАТО **** сидишь? Да я к тебе козел хоть и пенс, все равно, тварь на танке, приеду, сын ишака ты!

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > Olymp2 1 час назад

    А ты ,******* сопливый .... научись писать грамотно для начала...
    Понимаю,как тебе жертве аборта хочется обидеть...
    Учи географию : Есть город Львов ,а есть фамилия Львов ,
    ,,Боже Царя храни ,, написал мой дальнийй родственник - князь Львов Алексей Ф..........так что заткнись ,цыпленок и хамло!

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > Суворов_лучший 1 час назад

    А ты даже не Козел - ты хуже !
    Су Воров....Ты из тех ,кто всю Россию раз ВОРОВАЛ и теперь будет долго сосать! Не будет таким мудилам жизни......а мог бы еще пожить.....

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    Рейтинг: +111

    За_чистый_футбол > alex1951 59 минут назад

    ты тварь! спрятался в таллине - думаешь не достанем? Зеленский братьев украинцев мутил за бабки американские, а ты эстонская тварь чем его лучше? просто до тебя дерьмо еще очередь не дошла! подмойся,скотина!

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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший > alex1951 55 минут назад

    какая бл...ть родила такое чмо как ты? От бендеры поди? или от махно,тварь западенская

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    Рейтинг: +31018

    VVM1964 > alex1951 42 минуты назад

    Откуда взялся рой больных на всю голову, что на тебя набросился ((( Чем ты так им насолил ???

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > Суворов_лучший 39 минут назад

    Дурень ....мы хоть живем нормально ...и все у нас есть...
    а вы вечно в говне ...ссорах,все козлы,все суки, и только вы такие очаровашки....
    хитрые россияне с ,,лимонами,, сбежали ,а вы нищета ...вякаете...ну вякайте .....чума....

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    Рейтинг: +17499

    DVOK68 > За_чистый_футбол 33 минуты назад

    Хорошо было в таллине при Иосифе Сталине...

    1
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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > VVM1964 32 минуты назад

    Не могу не ответить.
    Отвечает мне то поколение ,которое еще не сбежало....у которых есть злость , жизни то нет,все под запретом.....и далее...
    Олигархов трясут....короче..и прочее ....
    Я же не виноват ,что русские в Эстонии живут намного лучше ,чем в России...вот это многих и бесит...Такие дела...

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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 1 час назад

    Колосок знал, когда говорил, что чемпионат надо заканчивать. Если уж карась Динамо сливает, то зачем играть? прощай, футбол!

    3
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    Рейтинг: +4863

    polt 1 час назад

    "Это наше российское судейство, убожество". Футбол России.Член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

    4
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    Рейтинг: +307

    Best_forever > polt 1 час назад

    хохленок федунчик проплатил, ему навстречу, чтобы ничего не обострять

    3
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    Рейтинг: +307

    Best_forever 1 час назад

    газпром все проплатил... джикия валялся как последняя дешевка - до лица никто не дотронулся! Браво карасев!!!

    3
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    ...
    Рейтинг: +6322

    sochi-2013 > Best_forever 1 час назад

    У Феди тоже морда лица не на пузе!
    Джикия хоть актер хороший.
    P.S. Оба(е) позорники(цы)!

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    Рейтинг: +6575

    BarStep 2 часа назад

    Карасев делает всё, что бы убить прямого конкурента Зенита)
    Нет?

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    Рейтинг: +111

    За_чистый_футбол > BarStep 1 час назад

    Когда еще карась бабла срубит? в Европу то уже не пустят!

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    Рейтинг: +6322

    sochi-2013 > BarStep 1 час назад

    Федя что исполнил?
    Как аукнется,....(собирался за Динамо болеть)

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 2 часа назад

    Хочу поздравить своего друга,ровесника,с долгожданной победой........
    И дело тут не в опальном Федуне......
    Для нас болел важен футбол ,а не бабки!
    С Победой тебя ZIGBERT!!!!

    3
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    Рейтинг: +12722

    Fusballer > alex1951 2 часа назад

    Пока нет победы. Впереди целый тайм.

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    Рейтинг: +111

    За_чистый_футбол > alex1951 1 час назад

    бабки хохла решают все! федунчику кинул кость карась с первых минут

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    Рейтинг: +10509

    alex1951 > Fusballer 1 час назад

    Все придет.....не надо жадничать.....надо СпаМ подтягивать...)))

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    Рейтинг: +14962

    Hektor 84 2 часа назад

    Форца Спартак!!!

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