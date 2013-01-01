«Спартак» обыгрывает «Динамо» 2:0 после первого тайма

Спартак возвращается
В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 26-й минуте гостей вывел вперед нападающий Шамар Николсон.
Это его дебютный гол в РПЛ.
На 38-й минуте счет 2:0 сделал Квинси Промес.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».
- В случае победы «Спартака» положение команд не изменится.
- «Спартак» не проигрывает «Динамо» в РПЛ 7 матчей подряд.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»
Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»
Степашин: «Спасибо Карасеву за удаление»