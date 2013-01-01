«Спартак» обыгрывает «Динамо» 2:0 после первого тайма

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». На 26-й минуте гостей вывел вперед нападающий Шамар Николсон.

Это его дебютный гол в РПЛ.

На 38-й минуте счет 2:0 сделал Квинси Промес.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».

В случае победы «Спартака» положение команд не изменится.

«Спартак» не проигрывает «Динамо» в РПЛ 7 матчей подряд.

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