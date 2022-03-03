Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Семак: «У Вендела и Клаудиньо мышечные проблемы, Одоевский повредил палец»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах игроков клуба из Петербурга.

    — Какую травму получил Одоевский?

    — Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем.

    — Почему не было в заявке Вендела и Клаудиньо?

    — У них небольшие мышечные проблемы, но не серьезные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы, но сегодня они не могли принимать участие в игре.

    • Вчера «Зенит» разгромил КАМАЗ (6:0) в 1/8 финала Кубка России.
    • Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала турнира.

    Новости по теме
    Мостовой – о дубле КАМАЗу: «Обидно. Хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый»
    Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка России. Начало – в 16:00 4
    Семак: «Разговоры о том, что Ловрен хочет уйти – неправда»
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94536
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68933
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11