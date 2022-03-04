Семак: «У Вендела и Клаудиньо мышечные проблемы, Одоевский повредил палец»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах игроков клуба из Петербурга.

— Какую травму получил Одоевский?

— Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем.

— Почему не было в заявке Вендела и Клаудиньо?

— У них небольшие мышечные проблемы, но не серьезные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы, но сегодня они не могли принимать участие в игре.