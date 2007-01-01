Вход на матч «Ростов» – «Сочи» будет бесплатным

Болельщики смогут бесплатно попасть на матч 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи». Он состоится 7 марта.

Билеты категории VIP1, VIP2, а также Hospitality, будут платными. На остальные трибуны вход будет свободным.

Это будет 1-й официальный матч «Ростова» после возобновления сезона.

«Сочи» идет в РПЛ 3-м.

«Ростов» находится в зоне переходных матчей.

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