Вход на матч «Ростов» – «Сочи» будет бесплатным

А какое количество болельщиков запускать будут?!
Болельщики смогут бесплатно попасть на матч 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи». Он состоится 7 марта.
Билеты категории VIP1, VIP2, а также Hospitality, будут платными. На остальные трибуны вход будет свободным.
- Это будет 1-й официальный матч «Ростова» после возобновления сезона.
- «Сочи» идет в РПЛ 3-м.
- «Ростов» находится в зоне переходных матчей.
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