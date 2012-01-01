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    Агент Изидора: «Не знаю, уйдет ли Вильсон из «Локо». Мы ждем новостей»

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего Вильсона Исидора, высказался о возможном уходе из «Локомотива».

    Ранее FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

    «Я не знаю. Ситуация нова для нас, мы ждем новостей», — сказал Лакруа.

    • «Локо» купил форварда у «Монако» в январе за 3,5 миллиона евро.
    • Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Изидор взял 19-й игровой номер.

    Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

    «Быстрая адаптация и поставленный удар». Новичок «Локо» Изидор – о своих сильных сторонах

    Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

    Источник: «РБ Спорт»

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