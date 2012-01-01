Агент Изидора: «Не знаю, уйдет ли Вильсон из «Локо». Мы ждем новостей»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего Вильсона Исидора, высказался о возможном уходе из «Локомотива».

Ранее FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

«Я не знаю. Ситуация нова для нас, мы ждем новостей», — сказал Лакруа.

«Локо» купил форварда у «Монако» в январе за 3,5 миллиона евро.

Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.

Изидор взял 19-й игровой номер.

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