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    Каррера – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Спорт должен оставаться вне политических разборок»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об отстранении московской команды от участия в еврокубках.

    «Считаю, что спорт должен оставаться вне политических разборок. Думаю, что скоро все наладится», – сказал Каррера.

    • «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
    • Матчи планировались 10 и 17 марта.
    • Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

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    Источник: Sport24

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