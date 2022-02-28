Каррера – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Спорт должен оставаться вне политических разборок»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об отстранении московской команды от участия в еврокубках.

«Считаю, что спорт должен оставаться вне политических разборок. Думаю, что скоро все наладится», – сказал Каррера.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

Матчи планировались 10 и 17 марта.

Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

«Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

«Спартак» исключен из Лиги Европы. Матчи с «Лейпцигом» отменены