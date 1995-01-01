Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Гаджиев – о санкциях ФИФА против сборной России: «Эти решения говорят о том, что футбол политизированный»

    Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о решении ФИФА наказать сборную России.

    • Команду лишили национального флага и гимна.
    • Россиянам запрещено проводить матчи на своей территории.
    • ФИФА оставила за собой право отстранить сборную от турниров под эгидой организации.

    «У нас уже было такое, когда выступали за команду СНГ. Я категорически не согласен с таким решением, считаю его неправильным. Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выигрывать.

    Нам всегда рассказывали, что спорт вне политики, что футбол – посол мира. Эти решения говорят о том, что футбол политизированный. Надо играть все матчи и выигрывать.

    Конечно, все понимают, что будет играть сборная России. После такого решения, у меня эмоции захлeстывают. По Олимпийским играм уже видно было, что спорт политизирован полностью.

    Если сборная сыграет в Баку или в Ереване, это будет хорошим вариантом. Можно матч провести в Сербии, с ними у нас более чем хорошие отношения», – сказал Гаджиев.

    Норвегия и Уэльс присоединились к бойкоту матчей против сборной России

    Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11