Гаджиев – о санкциях ФИФА против сборной России: «Эти решения говорят о том, что футбол политизированный»

Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о решении ФИФА наказать сборную России.

Команду лишили национального флага и гимна.

Россиянам запрещено проводить матчи на своей территории.

ФИФА оставила за собой право отстранить сборную от турниров под эгидой организации.

«У нас уже было такое, когда выступали за команду СНГ. Я категорически не согласен с таким решением, считаю его неправильным. Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выигрывать.

Нам всегда рассказывали, что спорт вне политики, что футбол – посол мира. Эти решения говорят о том, что футбол политизированный. Надо играть все матчи и выигрывать.

Конечно, все понимают, что будет играть сборная России. После такого решения, у меня эмоции захлeстывают. По Олимпийским играм уже видно было, что спорт политизирован полностью.

Если сборная сыграет в Баку или в Ереване, это будет хорошим вариантом. Можно матч провести в Сербии, с ними у нас более чем хорошие отношения», – сказал Гаджиев.