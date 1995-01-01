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    Деспотович вместо «Арсенала» мог оказаться в «Мальорке»

    У нападающего Джордже Деспотовича был зимой и другой вариант продолжения карьеры помимо «Арсенала», который он выбрал. Подписать серба была готова «Мальорка».

    Это было еще в момент выступления Деспотовича за «Рубин», и казанцев условия испанцев не устроили. Потом они разорвали контракт с форвардом.

    • Накануне Деспотович дебютировал в официальном матче за «Арсенал» в игре с «Сочи» (0:2).
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года.
    • «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

    Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14097

      Cleaner 3 часа назад

      Деспотович, если бы ты хорошо играл, ты мог бы быть в Реале или Мансити. Но ты играешь ПЛОХО, потому Арсенал для тебя это ОЧЕНЬ хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2336

      СуперПАВ9 > Cleaner 1 час назад

      Реал овно

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