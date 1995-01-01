Деспотович вместо «Арсенала» мог оказаться в «Мальорке»

У нападающего Джордже Деспотовича был зимой и другой вариант продолжения карьеры помимо «Арсенала», который он выбрал. Подписать серба была готова «Мальорка».

Это было еще в момент выступления Деспотовича за «Рубин», и казанцев условия испанцев не устроили. Потом они разорвали контракт с форвардом.

Накануне Деспотович дебютировал в официальном матче за «Арсенал» в игре с «Сочи» (0:2).

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года.

«Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

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