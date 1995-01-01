Деспотович вместо «Арсенала» мог оказаться в «Мальорке»

Деспотович, если бы ты хорошо играл, ты мог бы быть в Реале или Мансити. Но ты играешь ПЛОХО, потому Арсенал для тебя это ОЧЕНЬ хорошо.
У нападающего Джордже Деспотовича был зимой и другой вариант продолжения карьеры помимо «Арсенала», который он выбрал. Подписать серба была готова «Мальорка».
Это было еще в момент выступления Деспотовича за «Рубин», и казанцев условия испанцев не устроили. Потом они разорвали контракт с форвардом.
- Накануне Деспотович дебютировал в официальном матче за «Арсенал» в игре с «Сочи» (0:2).
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года.
- «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.
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