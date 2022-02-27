Генич: «Ощущение, что «Спартак» решил вопрос по Бакаеву и летом он уйдет, как бы ни пыжился»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев покинет летом команду в связи с истечением контракта. Это мнение комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

«У меня есть ощущение, что по Бакаеву «Спартак» вопрос решил. На него особо не рассчитывают, летом он уйдет, как он ни пыжился.

Наверное, Паоло Ваноли сказали, что Бакаева с лета не будет», – сказал Генич.