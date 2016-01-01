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    Генич: «Ощущение, что «Спартак» решил вопрос по Бакаеву и летом он уйдет, как бы ни пыжился»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев покинет летом команду в связи с истечением контракта. Это мнение комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

    «У меня есть ощущение, что по Бакаеву «Спартак» вопрос решил. На него особо не рассчитывают, летом он уйдет, как он ни пыжился.

    Наверное, Паоло Ваноли сказали, что Бакаева с лета не будет», – сказал Генич.

    • Бакаев накануне остался в запасе в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
    • Он воспитанник «Спартака».
    • В прошлом году купить Бакаева хотело «Динамо».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +94436

      zigbert 3 часа назад

      Скорей всего так и будет. Бакаева конечно жаль но надо наигрывать других игроков которые есть у Спартака в наличии.

      3
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      Рейтинг: +14097

      Cleaner 3 часа назад

      Как ПЫЖИТСЯ и мучается на поле весь Спартак мы видели вчера в игре с ЦСКА.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31695

      oyabun 4 часа назад

      Дебилы, блин! Вчерашний матч четко показал как Спартаку не хватает именно таких игроков как Бакаев, Понсе..

      5
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      Рейтинг: +30888

      VVM1964 > oyabun 2 часа назад

      Да уж лучше бы его выпустили чем никчемного Ларсона или вместо Умярова .
      п.с. Забыл добавить - полностью согласен со сказанным и характеристикой - ДЕБИЛЫ !!!

      3
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 4 часа назад

      Ваноли сам свалит через тройку проигрышей или по сложившейся традиции в Спартаке его выпрут ссаными тряпками.

      0
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      Рейтинг: +14097

      Cleaner > БеZуМныЙ 3 часа назад

      Ваноли самой госпоже Зареме нравится. До лета досидит в Спартаке...)

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