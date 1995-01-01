Жиго травмировался в концовке игры с ЦСКА

может и надежный но счет на табло
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго травмировался в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это случилось в компенсированное время второго тайма.
Вместо француза вышел Илья Кутепов. Жиго уходил с поля хромая.
- Ближайший матч «Спартак» проведет 2 марта против «Кубани» в Кубке России.
- Летом Жиго уйдет в «Марсель».
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
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