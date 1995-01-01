Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Жиго травмировался в концовке игры с ЦСКА

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго травмировался в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Это случилось в компенсированное время второго тайма.

    Вместо француза вышел Илья Кутепов. Жиго уходил с поля хромая.

    • Ближайший матч «Спартак» проведет 2 марта против «Кубани» в Кубке России.
    • Летом Жиго уйдет в «Марсель».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +770

      alefreddy 1 час назад

      может и надежный но счет на табло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31685

      oyabun 1 час назад

      За Жиго беспокойно. Еле ушел в раздевалку. Дай Бог чтобы всё обошлось! Как всегда самый активный и надежный в команде.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru