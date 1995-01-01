АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

А Танго ему в напарники есть?? Боюсь,боюсь))))
«Астон Вилла» в 27-м туре чемпионата Англии переиграла на выезде «Брайтон». Решающий гол забил польский защитник Мэтти Кэш – соперник сборной России по полуфинальному стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022.
«Брайтон» занимает десятое место. «Астон Вилла» идет двумя строчками ниже.
Англия. АПЛ. 27-й тур
Брайтон – Астон Вилла – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кэш, 17; 0:2 – Уоткинс, 68.
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