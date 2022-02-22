Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке

«Валенсия» в 26-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Мальорки». Единственный гол забил Габриэль Паулиста.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в заявке отсутствовал. Летом он станет свободным агентом.
«Валенсия» идет на девятом месте. «Мальорка» занимает 16-ю строчку.
Испания. Примера. 26-й тур
Мальорка – Валенсия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Паулиста, 4.
Удаления: нет – Мориба, 90+2 (вторая ж.к.).
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