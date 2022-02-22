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    Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке

    «Валенсия» в 26-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Мальорки». Единственный гол забил Габриэль Паулиста.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в заявке отсутствовал. Летом он станет свободным агентом.

    «Валенсия» идет на девятом месте. «Мальорка» занимает 16-ю строчку.

    Испания. Примера. 26-й тур

    Мальорка – Валенсия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Паулиста, 4.

    Удаления: нет – Мориба, 90+2 (вторая ж.к.).

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    Турнирная таблица Примеры

    Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе

    Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Кадис», Черышев остался в запасе

    Примера. «Атлетико» победил «Валенсию», уступая к 91-й минуте; Черышев остался в запасе

    Источник: Бомбардир.ру

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