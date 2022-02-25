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    Каттани – о Лиге Европы: «Спартак» сделает все возможное, чтобы справиться с задачей»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «Интересная жеребьeвка. «Лейпциг» – очень хорошая команда. Но на этой стадии Лиги Европы все команды сильны.

    «Спартак» сделает все возможное, чтобы справиться с задачей», – сказал Каттани.

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    Источник: Sport24

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    25.02.2022 17:40
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