Каттани – о Лиге Европы: «Спартак» сделает все возможное, чтобы справиться с задачей»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».

Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.

Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Интересная жеребьeвка. «Лейпциг» – очень хорошая команда. Но на этой стадии Лиги Европы все команды сильны.

«Спартак» сделает все возможное, чтобы справиться с задачей», – сказал Каттани.

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