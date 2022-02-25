«Спартак» – о жеребьевке ЛЕ: «До встречи, Доменико!»

Любопытное будет противостояние
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
- Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
- Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
- Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
«До встречи, Доменико!» – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.
До встречи, Доменико! pic.twitter.com/G008boNbr0– ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2022
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