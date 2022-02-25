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    «Спартак» – о жеребьевке ЛЕ: «До встречи, Доменико!»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «До встречи, Доменико!» – говорится в публикации «Спартака» в твиттере.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    25.02.2022 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1399

      Bozigit 11 часов назад

      Любопытное будет противостояние

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