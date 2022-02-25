«Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы

Эх!!!! Как же хотел Аталанту или Севилью!
Но до ладно. Немцы крепкая команда и будет очень не просто!
Удачи Спартак и прохода в четвертьфинал!!!
«Спартак» узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы.
Московская команда сыграет с «РБ Лейпцигом», который возглавляет бывший тренер спартаковцев Доменико Тедеско.
- Первый матч состоится 10 марта в Германии.
- Ответная встреча пройдет 17 марта на нейтральном поле.
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