Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы

    «Спартак» узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы.

    Московская команда сыграет с «РБ Лейпцигом», который возглавляет бывший тренер спартаковцев Доменико Тедеско.

    • Первый матч состоится 10 марта в Германии.
    • Ответная встреча пройдет 17 марта на нейтральном поле.

    Президент Вучич: «Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов»

    Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»

    Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 14:21
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 11 часов назад

      Эх!!!! Как же хотел Аталанту или Севилью!
      Но до ладно. Немцы крепкая команда и будет очень не просто!
      Удачи Спартак и прохода в четвертьфинал!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      gunstilzit 11 часов назад

      Первый матч состоится 10 марта в Германии.

      Почему в Германии,а не тоже на нейтральном поле?
      Где спортивный принцип?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner > gunstilzit 10 часов назад

      А ПОЧЕМУ по Вашему Лейпциг должен играть не в Германии? Обоснуйте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      gunstilzit > Cleaner 8 часов назад

      Почему Спартак не на Открытие?
      Обоснуйте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner > gunstilzit 7 часов назад

      Как это не называй, но идет война. Потому логично не играть в России.
      Вы ответили вопросом на вопрос. Это не хорошо.(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      gunstilzit > Cleaner 5 часов назад

      Я еврей)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94410

      zigbert 12 часов назад

      Вот это будет встреча. Лейпциг конечно фаворит но в футболе бывает всякое.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry > zigbert 11 часов назад

      как сказал Тарас Бульба: "я тебя породил, я тебя и убью..." вывел в ЛЧ, похоже, выведет и из ЛЕ... но встречи будут многообещающими, посмотрим хороший футбол и... двух "психов"-тренеров на бровке...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94410

      zigbert > JTherry 7 часов назад

      Для Спартака это будет хорошей проверкой собственных сил с одним из ведущих клубов Германии. Жаль только что на своем поле играть не придется что может стать решающим фактором.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry > zigbert 6 часов назад

      политика вмешалась в футбол, к сожалению...( хорошо еще, если покажут по ТВ матч с нейтрального поля, надеюсь на лучшее, да и команда злее будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13777

      ilichkadr 12 часов назад

      Класс! Как и заказывал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59353

      portero 12 часов назад

      Это карма.... Тедеско пройти сложно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      B.G. 12 часов назад

      Норм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner 12 часов назад

      Тедеско попал. На Спартак. Ответку в Баку сыграют. Спартак должен проходить Лейпцига даже в том состоянии, в котором он находится сейчас.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13777

      ilichkadr > Cleaner 12 часов назад

      Ну, не надо так громко. Лейпциг это та команда, которая в 2018 году на раз два переиграла Зенит. Правда Зенит был другой, но и нынешний Спартак не образца 2018 года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5761

      subbotaspartak 12 часов назад

      На нейтральном... Хорошо пока допускают...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13777

      ilichkadr > subbotaspartak 12 часов назад

      Это точно, а могли и лишить участия.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      kliker 12 часов назад

      Хотел игры с Тедеско, но в финале, а тут сразу навылет с ним играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Onar 12 часов назад

      Норм. Могло быть и хуже. Шансов мало. Но после Наполи можно и в чудо поверить)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru