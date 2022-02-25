Хави – о 4:2 с «Наполи»: «Барса» показала лучший футбол в сезоне. Я очень доволен»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне. Мы стремились доминировать, и у нас это получилось! Я очень долен футболом, который мы показали. Результат по делу. Мы на верном пути», – сказал Хави.

«Барса» вышла в 1/8 финала ЛЕ по сумме 2-х матчей.

Каталонцы не проигрывают 6 матчей подряд (4 победы, 2 ничьи).

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