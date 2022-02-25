Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Хави – о 4:2 с «Наполи»: «Барса» показала лучший футбол в сезоне. Я очень доволен»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне. Мы стремились доминировать, и у нас это получилось! Я очень долен футболом, который мы показали. Результат по делу. Мы на верном пути», – сказал Хави.

    • «Барса» вышла в 1/8 финала ЛЕ по сумме 2-х матчей.
    • Каталонцы не проигрывают 6 матчей подряд (4 победы, 2 ничьи).

    «Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

    «Барселона» забила «Наполи» после 23 передач

    «Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 08:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94410

      zigbert 12 часов назад

      Хави прав. В игре Барселоны появились изменения в лучшую сторону.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14071

      Cleaner 12 часов назад

      Хави, какая лучшая игра? Этот Наполи ДАЖЕ Спартак два раза обыграл!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru