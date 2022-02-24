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    РПЛ перенесет матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» (Сергей Ильев)

    РПЛ перенесет два матча 19-го тура.

    По информации журналиста Сергея Ильева, с большой долей вероятности в 19-м туре будут перенесены игры «Ростов»«Крылья Советов» и «Краснодар»«Локомотив». Оба матча должны были состояться 27 февраля.

    Остальные матчи первого тура после возобновления сезона должны пройти в запланированные сроки.

    • Ранее сообщалось, что игры в Ростове и Краснодаре могут перенести из-за закрытия аэропортов в этих городах.
    • Это случилось из-за начала спецоперации России на Украине.
    • Ее осудили ряд западных стран.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    24.02.2022 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Непутриот 11 часов назад

      Её осудили не ряд стран, а все, западные и восточные!

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