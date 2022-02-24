РПЛ перенесет матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» (Сергей Ильев)

РПЛ перенесет два матча 19-го тура.

По информации журналиста Сергея Ильева, с большой долей вероятности в 19-м туре будут перенесены игры «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Локомотив». Оба матча должны были состояться 27 февраля.

Остальные матчи первого тура после возобновления сезона должны пройти в запланированные сроки.

Ранее сообщалось, что игры в Ростове и Краснодаре могут перенести из-за закрытия аэропортов в этих городах.

Это случилось из-за начала спецоперации России на Украине.

Ее осудили ряд западных стран.

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РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»