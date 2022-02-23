Нойер намерен завершить карьеру в «Баварии». Левандовски и Мюллер хотят продлить контракты до 2025 года

Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Мануэль Нойер и Томас Мюллер хотят продлить контракты с клубом до 2025 года, сообщает Bild.

35-летний Нойер намерен завершить карьеру в «Баварии». Новый контракт с Мюллером может быть заключен в ближайшее время. Переговоры с Левандовским еще не начались.