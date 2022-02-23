Нойер намерен завершить карьеру в «Баварии». Левандовски и Мюллер хотят продлить контракты до 2025 года

Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Мануэль Нойер и Томас Мюллер хотят продлить контракты с клубом до 2025 года, сообщает Bild.
35-летний Нойер намерен завершить карьеру в «Баварии». Новый контракт с Мюллером может быть заключен в ближайшее время. Переговоры с Левандовским еще не начались.
- Действующие контракты Нойера, Мюллера и Левандовского истекают в 2023 году.
- Мюллер всю карьеру провел в «Баварии».
- Нойер играет за клуб с 2011 года, Левандовски – с 2014-го.
Источник: Bayern & Germany