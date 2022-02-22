Карасев – главный арбитр матча «Наполи» – «Барселона»

Ну там то он не скажет, что Айртон сам коленом в шипы ударил, а Джикия с утра хотел об ногу споткнуться в штрафной - поэтому не пенальти, а желтые.
УЕФА назначил россиянина Сергея Карасева главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» – «Барселона».
Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Кирилл Левников – резервный судья. За VAR будет отвечать голландец Пол ван Букел.
- «Наполи» примет «Барсу» в четверг, 24 февраля.
- В первом матче команды сыграли вничью – 1:1.