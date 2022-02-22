Карасев – главный арбитр матча «Наполи» – «Барселона»

УЕФА назначил россиянина Сергея Карасева главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» – «Барселона».

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Кирилл Левников – резервный судья. За VAR будет отвечать голландец Пол ван Букел.