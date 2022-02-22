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    Карасев – главный арбитр матча «Наполи» – «Барселона»

    УЕФА назначил россиянина Сергея Карасева главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Наполи»«Барселона».

    Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Кирилл Левников – резервный судья. За VAR будет отвечать голландец Пол ван Букел.

    • «Наполи» примет «Барсу» в четверг, 24 февраля.
    • В первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

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    Источник: сайт УЕФА

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    22.02.2022 12:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7878

      Томик 24 февраля 2022, 06:00

      Ну там то он не скажет, что Айртон сам коленом в шипы ударил, а Джикия с утра хотел об ногу споткнуться в штрафной - поэтому не пенальти, а желтые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      BRAZILES 22 февраля 2022, 16:18

      молодец Карасик так держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 15:48

      Непростой для судейства матч. Но УЕФА все таки доверяет Сергею.
      .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      Lipatoff 22 февраля 2022, 13:57

      Рыба Карась игра началась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2022, 13:35

      Хоть какие-то радостные новости в нашем футболе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 22 февраля 2022, 13:28

      Карасик прогрессирует прямо на глазах,умница.Серёжа,удачи тебе.

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