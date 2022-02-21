Серия А. «Наполи» едва не проиграл «Кальяри» и упустил шанс выйти на второе место

В 26-м туре чемпионата Италии «Наполи» ушел от поражения в гостевом матче с «Кальяри».
Неаполитанцы спасли ничью благодаря голу Виктора Осимхена на 87-й минуте.
«Наполи» догнал по очкам идущий вторым «Интер», но уступает по дополнительным показателям.
Италия. Серия А. 26-й тур
Голы: 1:0 – Перейро, 58; 1:1 – Осимхен, 87.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Торрес провел матч с «Наполи» в футболке без эмблемы «Барсы»
Зелински: «Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе»
Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»