Серия А. «Наполи» едва не проиграл «Кальяри» и упустил шанс выйти на второе место

В 26-м туре чемпионата Италии «Наполи» ушел от поражения в гостевом матче с «Кальяри».

Неаполитанцы спасли ничью благодаря голу Виктора Осимхена на 87-й минуте.

«Наполи» догнал по очкам идущий вторым «Интер», но уступает по дополнительным показателям.

Италия. Серия А. 26-й тур

Кальяри – Наполи – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Перейро, 58; 1:1 – Осимхен, 87.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

Торрес провел матч с «Наполи» в футболке без эмблемы «Барсы»

Зелински: «Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе»

Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»