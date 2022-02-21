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    Серия А. «Наполи» едва не проиграл «Кальяри» и упустил шанс выйти на второе место

    В 26-м туре чемпионата Италии «Наполи» ушел от поражения в гостевом матче с «Кальяри».

    Неаполитанцы спасли ничью благодаря голу Виктора Осимхена на 87-й минуте.

    «Наполи» догнал по очкам идущий вторым «Интер», но уступает по дополнительным показателям.

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Кальяри – Наполи – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перейро, 58; 1:1 – Осимхен, 87.

    Календарь Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.02.2022 22:57
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