Дибала пропустит первый матч с «Вильярреалом» в ЛЧ (Ди Марцио)

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Аргентинец получил повреждение в матче с «Торино» (1:1).

Травма не носит серьезного характера, игрок должен вернуться к игре против «Эмполи» 26 февраля.

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» пройдет во вторник, 22 февраля.

В этом сезоне Дибала забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах Серии А.

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