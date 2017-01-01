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    Дибала пропустит первый матч с «Вильярреалом» в ЛЧ (Ди Марцио)

    Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

    Аргентинец получил повреждение в матче с «Торино» (1:1).

    Травма не носит серьезного характера, игрок должен вернуться к игре против «Эмполи» 26 февраля.

    • Матч «Вильярреал»«Ювентус» пройдет во вторник, 22 февраля.
    • В этом сезоне Дибала забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах Серии А.

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    Источник: Джанлука Ди Марцио

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