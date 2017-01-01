«Барса», «Милан» и «Боруссия» Д интересуются Мазрауи

Фланговый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи может продолжить карьеру в Испании, Италии или Германии.

На 24-летнего футболиста претендуют «Барселона», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Марокканец в июне станет свободным агентом, но пока не спешит принимать решение по поводу своего будущего.

В этом сезоне Мазрауи забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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