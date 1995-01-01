РФС утвердит новый лимит на легионеров на исполкоме в марте («РБ Спорт»)

Новый лимит на легионеров в РПЛ будет утвержден на заседании исполкома РФС в середине марта, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что со следующего сезона в чемпионате России будет действовать лимит по схеме «13 легионеров +12 россиян». На поле одновременно смогут находиться восемь иностранцев.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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