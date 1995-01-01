«Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» примет «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.

У петербургской команды отрицательная статистика в официальных матчах с соперниками из Испании.

6 побед (последняя – 2017-й год);

6 ничьих (последняя – 2015-й год);

10 поражений (последнее – 2019-й год).

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