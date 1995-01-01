«Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами

Зенит (стоимость состава 170 млн евро, бюджет на сезон 183 млн евро) объективно слабее Бетиса (стоимость состава 260 млн евро, бюджет на сезон 231 млн евро). То что эти цифры работают, можно понять посмотрев записи последних 4-5 матчей Бетиса и сравнив с последними матчами Зенита. Несмотря что среди них была отличная игра с Челси, эти игры показывают более низкий уровень Зенита. Путь не на порядок, но ниже.
Сегодня, 17 февраля, «Зенит» примет «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.
У петербургской команды отрицательная статистика в официальных матчах с соперниками из Испании.
- 6 побед (последняя – 2017-й год);
- 6 ничьих (последняя – 2015-й год);
- 10 поражений (последнее – 2019-й год).
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