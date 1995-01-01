Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами

    Сегодня, 17 февраля, «Зенит» примет «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.

    У петербургской команды отрицательная статистика в официальных матчах с соперниками из Испании.

    • 6 побед (последняя – 2017-й год);
    • 6 ничьих (последняя – 2015-й год);
    • 10 поражений (последнее – 2019-й год).

    Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Сергеев – о сборной России в стыках отбора ЧМ-2022: «Шансы есть»

    Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»

    Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11175

      Вомбат 10 минут назад

      Зенит (стоимость состава 170 млн евро, бюджет на сезон 183 млн евро) объективно слабее Бетиса (стоимость состава 260 млн евро, бюджет на сезон 231 млн евро). То что эти цифры работают, можно понять посмотрев записи последних 4-5 матчей Бетиса и сравнив с последними матчами Зенита. Несмотря что среди них была отличная игра с Челси, эти игры показывают более низкий уровень Зенита. Путь не на порядок, но ниже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6017

      Semenycch 17 минут назад

      Бомбардир опять провоцирует? Увольте того недоделанного, кто это выставляет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9564

      Alekxei Z. 36 минут назад

      Ну наверно у нас отрицательный баланс со всеми клубами из ТОП-5 лиг.
      Не стоит на Зените заострять внимание.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +763

      Каменный стояк > Alekxei Z. 28 минут назад

      СтОит конечно же!!! Зенит - самая говняная и позорная российская команда!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13386

      Skull_Boy 37 минут назад

      Вперед Бетис

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +763

      Каменный стояк 39 минут назад

      Кэф на победу Бетиса в сегодняшнем матче - 1,000000000000000000000001.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23371

      bset 52 минуты назад

      У всего российского футбола статистика печальная. Спасибо Мудко за это

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9564

      Alekxei Z. > bset 37 минут назад

      ???????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      tarasofka 55 минут назад

      дома статистика получше будет. на выезде ловить, скорее всего, нечего. кстати, был у нас товарняк с бетисом однажды. 3:0. только тогда был совсем другой бетис. тарасовский какой-то.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru