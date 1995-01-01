Лига чемпионов. «Бавария» на 90-й минуте вырвала ничью у «Зальцбурга»

И где было ваше польское бревно а?
«Зальцбург» и «Бавария» (1:1) сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На гол 20-летнего форварда австрийцев Чуквубуике Адаму в первом тайме немцы ответили забитым мячом Кингсли Комана в концовке встречи.
Ответная игра команд пройдет 8 марта в Мюнхене.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Адаму, 21; 1:1 – Коман, 90.
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