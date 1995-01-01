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    Лига чемпионов. «Бавария» на 90-й минуте вырвала ничью у «Зальцбурга»

    «Зальцбург» и «Бавария» (1:1) сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На гол 20-летнего форварда австрийцев Чуквубуике Адаму в первом тайме немцы ответили забитым мячом Кингсли Комана в концовке встречи.

    Ответная игра команд пройдет 8 марта в Мюнхене.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адаму, 21; 1:1 – Коман, 90.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

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    «Зальцбург» – «Бавария»: немцы не проигрывают на выезде в ЛЧ с 2017 года

    Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

    Источник: «Бомбардир»

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