«Зальцбург» – «Бавария»: немцы не проигрывают на выезде в ЛЧ с 2017 года

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Баварией». Немцы идут в турнире без выездных поражений с 2017 года.

Тогда, пять лет назад, баварцы в группе проиграли «ПСЖ» в Париже.

«Зальцбург» лидирует в Бундеслиги, как и «Бавария».

Последние 2 очных матча остались за «Баварией».

«Зальцбург» тренирует немец Маттиас Яйсле.

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Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

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