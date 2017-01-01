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    «Зальцбург» – «Бавария»: немцы не проигрывают на выезде в ЛЧ с 2017 года

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Баварией». Немцы идут в турнире без выездных поражений с 2017 года.

    Тогда, пять лет назад, баварцы в группе проиграли «ПСЖ» в Париже.

    • «Зальцбург» лидирует в Бундеслиги, как и «Бавария».
    • Последние 2 очных матча остались за «Баварией».
    • «Зальцбург» тренирует немец Маттиас Яйсле.

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    Источник: Бомбардир.ру

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